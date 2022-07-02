AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, incelemelerde bulundu

Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Tıraş burada yaptığı değerlendirmede, on yıl önce Elbistan için hayal olan doğalgaz, şimdi köşe bucak hanelere ulaştırılıyor dedi.

Tıraş yaptığı değerlendirmede: “On yıl önce Elbistan için hayal olan doğalgaz, Sayın Bakanımız Mahir Ünal sayesinde şehrimize getirildi.

İlk etapta nüfusun yoğun olduğu bölgelerden başlamak şartıyla Şahin Tepesi ve Yunus Emre Mahallesinden başlayıp diğer mahallelerimizden toparlanıp geliyor.

Şu anda da Esentepe Mahallesindeyiz. Esentepe, Bahçelievler Tepebaşı ve Battalgazi mahallemizin kalan kısmında çalışma yürütülüyor.

İnşallah nasip olursa bu yıl içerisinde buralar da derlenip toparlanacak. Yani Elbistan’da Allah’ın izniyle doğalgaz ulaşmayan hanemiz kalmayacak ama kıyıda kenarda kalan bazı evlere yetişmeyebilir, onlar da önümüzdeki yıl gaza kavuşacaklar.

Burada ARMADAŞ yetkililerine ve belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Hummalı güzel bir çalışma var. Mahalle muhtarlarımızın da emeklerine sağlık. Doğalgaza geçen her hanede kömürden dolayı 10 bin lira cepte kalacak. O da bize mutluluk veriyor.

İnşallah bu sene derlenip toparlanacak” ifadelerini kullandı.

Esentepe Muhtarı İdris Şafak, Tepebaşı Muhtarı Gazi Yalçın ve Bahçelievler muhtarı Turgut Aslan da doğalgazı Elbistan'a ve mahallere ulaşması noktasında destek veren AK Parti TBMM Grup başkanvekili Mahir Ünal’a ve ilçe başkanı Ahmet Tıraşa teşekkür etti, mahalle

sakinlerine hayırlı olsun dileklerini iletti.