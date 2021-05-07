AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan ayının son günlerini idrak ederken Kadir Gecesi'ne bir kez daha erişmenin sevinç ve huzurunu yaşadıklarına dikkati çeken Tıraş, şöyle devam etti:

"İnancımızda ve kültürümüzde özel bir yeri olan bu gecelerin milletçe sahip olduğumuz sevgi, saygı, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gibi asil duygularımızın daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Yüce Rabb'imizin, 'Bin aydan daha hayırlı' olduğunu müjdelediği Kadir Gecesi'ni hakkıyla idrak ve ihya edenlerden olmamızı diliyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin, 'Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır' buyurduğu mübarek Kadir Gecesi affımıza ve mağfiretimize vesile olsun."

Tıraş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, ülke olarak tam kapanma sürecinde bulunulduğunu hatırlatarak, "Bu dönemde akraba ve komşularımızı, büyüklerimizi, hastalarımızı ve ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmamalı, ziyaret edemesek de telefonla arayarak yanlarında olduğumuzu hissettirmeli, ihtiyaçlarını gidermek için gayret göstermeliyiz. Leyle-i Kadir'in selametinin aziz milletimizi, mazlum coğrafyaları ve tüm insanlığı kuşatmasını, idrak ve ihya edeceğimiz bu müstesna gece vesilesiyle tüm hastaların şifaya kavuşmasını Yüce Mevla'mdan niyaz ediyor, huzur ve sağlık içinde Ramazan Bayramı'na ulaşmamızı diliyorum." ifadesini kullandı.