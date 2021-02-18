AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Regaib kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı

İçinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri, fırsata çevirmeli, onların büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız.

Rahmet ve merhamet kapılarının açıldığı mübarek Regaip Kandili’nde rabbimizden af ve bağışlanma dilerken gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınalım. Anne-babamıza, yakın çevremize her zamanki gibi sevgiyle ve iyilikle yaklaşalım. Başta ilçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hâkim olması için dua etmeyi unutmayalım.

Bu duygularla, bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyor; hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni tebrik ediyorum” dedi.