AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş'tan 'Kurban Bayramı' mesajı!

Tıraş mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bayramlar; paylaşmanın bereketini, kardeşliğin bizleri bir kılan ruhunu hissettiğimiz, millet olarak aramızdaki sevgi bağlarını kuvvetlendiren özel günlerdir. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı zirveye taşıyan Kurban Bayramı’na bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyor, bizleri sağlık içinde bir bayrama daha eriştirdiği için Rabb’imize sonsuz hamdediyorum.

Özü itibarıyla Kurban ibadeti ve sevinç kaynağı olarak Bayram, millet bilincimizi güçlendirmekte ve birbirimize kalben yakın olmanın önemini, paylaşmanın değerini hatırlatmaktadır. Bu vesileyle Kurban Bayramı’nı ruhuna uygun şekilde idrak etmeli, ihtiyaç sahiplerini gözetmeli ve onların yanında olmalıyız.



Bu Kurban Bayramı’nın, insanlığı büyük sıkıntılarla baş başa bırakan koronavirüs salgınının etkisi altında idrak ettiğimiz son bayramımız olmasını diliyorum. Kendimiz, ailemiz ve çevremiz için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim. Tıpkı salgın öncesi dönemde olduğu gibi büyüklerimizin ellerini öpeceğimiz, birbirimize sıkı sıkıya sarılacağımız sağlıklı günlerin yakın olmasını Yüce Mevla’mdan niyaz ediyorum. Kurban Bayramı için yollara çıkan tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına harfiyen uymalarını istirham ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum.

Bizleri manevi iklimiyle kuşatan mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, Kurban Bayramı’mızı en içten dileklerimle kutluyorum.”