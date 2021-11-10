Ak Parti Elbistan ilçe danışma meclisi toplantısı yapıldı!

İlk olarak açılış konuşmasını Ak Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş yaptı.

Ardından Ak Parti Elbistan İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yıldız söz aldı.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz burada yaptığı konuşmada ilçe yatırımları hakkında bilgiler vererek birlik beraberlik içerisinde çok daha büyük gelişmeler yaşanacağına dikkat çekti.

Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise 19 yılda büyük yollar kat edildiğini belirtti.

Millete hizmet yolunda canla başla çalıştıklarını dile getiren İl Başkanı Görgel bundan sonrada durmaksızın çalışacaklarını vurguladı.