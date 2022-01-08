AK Parti Elbistan’da birlik ve beraberlik örneği sergiledi
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile AK Parti ilçe teşkilatı başkanı Ahmet Tıraş, AK Parti sandık görevlileri ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi. Kenetlenmenin sürdüğü Elbistan’da bu buluşmada da birlik ve beraberlik ön plana çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2022, 15:23
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Ahmet Tıraş, AK Parti sandık görevlileri ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş tarafından karşılanan sandık görevlileri ve mahalle temsilcileri birlik beraberlik ve dayanışma örneği sergiledi.
Programda konuşan Ahmet Tıraş, programın özlenen görüntülere sahne olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’de AK Parti’nin birbirinden güç alarak her geçen gün biraz daha büyüyen bir aile olduğuna değindi.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de programa video konferans yoluyla katılarak partililere hitap etti.
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