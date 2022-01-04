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AK Parti Elbistan’da gövde gösterisi yaptı

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana parti teşkilatlarında görev alan ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla yapılan program gövde gösterisine döndü. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın da video konferans yoluyla katıldığı programda, AK Parti’nin 2023 seçimlerine kuvvetli bir şekilde gideceği mesajı çıktı.

KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 16:50 04.01.2022, 19:16

Elbistan’da Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ın birlikte organize ettiği programda, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana parti teşkilatlarında görev alan ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri kenetlenerek 2023 seçimleri için adeta gövde gösterisinde bulundu.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş tarafından karşılanan önceki yöneticiler birlik beraberlik ve dayanışma örneği sergiledi.
Programda konuşan Ahmet Tıraş, programın özlenen görüntülere sahne olduğunu söyledi.
Kentin, AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan hizmetlerle geliştirildiğini belirten Tıraş, bugüne kadar yapılan yatırımların partide görev almış bütün yöneticilerin takibiyle ortaya çıktığını söyledi.
Dövizdeki kur yükselmesiyle muhalefetin saldırıya geçtiğini belirten Tıraş AK Parti’nin ölüsü sizin dirinizden daha diridir dedi.
Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılışında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın yaptığı latifenin sanki gerçekmiş gibi alınıp yaygara yapıldığına değinen tıraş, yapılan hizmetleri görmeyip yapılan latifeyi sanki gerçekmiş gibi davranılmasını da ahlaksızlık olarak nitelendirdi.


100 YILLIK CUMHURİYETİN HAYALİ OLAN HER ŞEY HAYATA GEÇİRİLDİ 


Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’de AK partinin yaptığı yatırım ve hizmetlerini açmaya fırsat bulamadığına değinerek, “Hani diyorlar ya ne yaptınız? 100 yıllık cumhuriyetin hayali olarak her şey hayata geçirildi” dedi. 
AK Parti’nin birbirinden güç alarak her geçen gün biraz daha büyüyen bir aile olduğuna değinin Gürbüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileterek, birlik ve beraberliğe verdiği önemi aktardı.
Türkiye’nin bugüne kadar birçok badire atlattığına değinen Gürbüz, günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılarında aşılacağını söyledi.


Kendilerinin de hükümet gibi saldırıya uğradıklarına değinen Gürbüz,” Allaha hamd olsun hepsini püskürttük. Hizmet üretmeye devam ediyoruz. Elbistan’ı hep birlikte ayağa kaldırıyoruz” diye konuştu.
İYİ Partili Elbistan Belediye Meclisi Üyesi’nin kur’an kurslarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren Başkan Gürbüz, bu ülkeyi 20 yıldır yöneten kişi imam hatip liselidir, iha-siha yapan, terörü bitirenler imam hatip liselidir. Bu ülke hep inananlar tarafından ayağa kaldırılmıştır dedi.
Programa video konferans yoluyla katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal AK Parti’de bugüne kadar görev almış bütün isimleri, bu ülkeye olan sevgisi ve geleceğine olan inancın bir araya getirdiğini söyledi. 
Türkiye’nin bin yıldır varoluş mücadelesi verdiğine değinen Ünal, Türk Milletinin geçmişini yeni yeni anlamaya başladığını söyledi.
İşte Ünal’ın konuşmalarının satır başları.

#Ahmet Tıraş #Mehmet Gürbüz #AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal
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