AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan Kahramanmaraş'ta
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan Elbistan’da partisinin gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan Elbistan’da partisinin gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Elbistan programına amcası Fatih İnan’ın Ayşe Yüce ile hayatını birleştirdiği düğün merasimine katılarak başlayan İnan, çifte mutluluklar diledi.
İnan, beraberindeki heyetle birlikte, Elbistan ilçe teşkilatında partisinin kuzey ilçeler gençlik kolları toplantısına katıldı.
AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve gençlik kolları yönetim ve üyelerince coşkulu bir şekilde karşılanan İnan Başkan Tıraş’ı ziyaret edip, gündeme dair görüş alışverişinde bulundu.
Gençlik kolları buluşması, Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın konuşması ile başladı.
Programda AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ile Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’de konuşma yaparak ak partinin gençliğe verdiği öneme değindi.
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan’da konuşmasında yaptıkları çalışmalara değindi.
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