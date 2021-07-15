Ak Parti Gençlik Kolları İl Ve İlçe Teşkilatı 15 Temmuz resim sergisi düzenlendi

Gelen Protokol Sergi Alanını Gezerek Sergilenen Resimleri İnceledi.

Burada Açıklamalarda Bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 5 Yıl Önce Ülkemiz İhanetin En Büyüğünü Gördü İfadelerini Kullandı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İse Konuşmasında 15 Temmuzda’ki İhtilal Kalkışmasında Başarılı Olamadılar Dedi.

Ak Parti İl Başkanı Av. Fırat Görgel Yaptığı Açıklamada 15 Temmuz Bu Ülkenin En Önemli Tarihlerinden Biridir Dedi.

Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı Ak Parti Teşkilatı Olarak Milletimizin Merhameti Olmaya Devam Edeceğiz Dedi.