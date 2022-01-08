AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Dağ, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 251 ailenin teröre, terör örgütüne, HDP'liler tarafından çocuklarının kaçırılması sebebiyle oturma eylemi gerçekleştirdiğini, 33 evladın eylemi neticesinde ailelerine kavuştuğunu belirtti.

"İnşallah bundan sonra da 251 ailenin tamamı ve yine burada oturma eyleminde bulunmuyor olsa da kendi evlatları HDP'nin aracılığıyla PKK terör örgütüne katılması sağlanan diğer evlatlarımızın da kavuşacağı günleri inşallah çok uzun olmayan bir sürede hepimiz göreceğiz" ifadelerini kullanan Dağ, terör ve PKK terörünün tarihe kazındığı, ülkenin artık terörle alakalı anılmadığı şu an yaşadıkları günleri ve bundan sonra da tamamen ortadan kalktığı günleri de göreceklerini kaydetti.

AK Parti olarak çocukların bu ülke için hakim, savcı, doktor, avukat, eczacı, iş adamı, esnaf ve her bir mekanizmada her bir yerde bu ülkeye hizmet eden kişiler olmasını istediklerini ve temenni ettiklerini anlatan Dağ, bunun için uğraş verdiklerini bildirdi.

Dağ, şunları dile getirdi:

"Ama başkaları kendi evlatları için iyi üniversiteler, kolejler ve batıda okumasını, iyi yerlerde tatil yapmasını sağlarken ne yazık ki ülkenin doğusundan batısına gariban insanımızın Kürt'ü ile Türk'ü ile sadece Kürt çocukları değil, burada benim Kütahya Simavlı hemşerimin de evladını dağa HDP aracılığıyla kaçıran bir zihniyet söz konusu. Ülkenin her bir tarafından genci dağa götürmek suretiyle ne yazık ki bu ülkeye fayda sağlayacak gençlerimizin hayallerini mahvettiler ve bunlar Allah'ın izniyle tarihe karışacak."

Dicle'nin kuzularını çakallara bırakmayacaklarını anlatan Dağ, bu konuda kararlılıklarının çok net olduğuna dikkati çekti.

Buradan iki siyasi partiye de çağrıda bulunmak istediğini bildiren Dağ, şöyle devam etti:

"İYİ Parti Genel Başkanı bu bölgeye ziyaretler yaptı. Yaklaşık 1-1,5 yıldır Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde esnaf gezileriyle siyasi propagandasını yapıyor. Ama İYİ Parti Genel Başkanı Diyarbakır'a bir program koymuyor ki Diyarbakır annelerini ziyaret etmek mecburiyetinde herhalde kalmasın diye. Yine CHP Genel Başkanı Şanlıurfa programı olmasına rağmen Diyarbakır programını iptal etti. Çünkü Diyarbakır'a geldiğinde Diyarbakır annelerine ziyaret edip etmemeyle karşı karşıya kalacak bir durum söz konusu olacak.

Benim çağrım şudur, HDP'den korkmasınlar, cesaretli olsunlar. Siyaset cesaret ve bir duruş işidir. Burada tüm dünyaya haykıran ve tüm dünya tarihine ve literatürüne giren bir hadise söz konusudur. Siz üç maymunu da oynasanız, görmedim, duymadım konuşmadım deseniz de Diyarbakır anneleri artık tarihe geçen bir durumdur. Allah'ın izniyle Diyarbakır annelerinin bu cesareti bizim siyaseten net duruşumuz ve devletimizin de terörle mücadelesi ile PKK terör örgütü inşallah tamamen ortadan kalkacaktır."

Anne ve babaların çocuklarına kavuşmasını dileyen Dağ, sonuna kadar bu mücadelenin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra Dağ ve beraberindekiler Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.