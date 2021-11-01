AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'den Güngör ve Görgel'e ziyaret!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 01.11.2021, 11:17 01.11.2021, 17:48
Ömer İleri, ilk Olarak Başkan Güngör’ü makamında ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında istişareler de bulunuldu.
İleri, daha sonra partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluştu.
Başkan İleri, basına kapalı düzenlenen programın ardından, yaptığı açıklamada, kentte teknoloji alanında ciddi girişim ve yatırımların olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
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