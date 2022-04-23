AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Kahramanmaraş'ta!

Gündüz Osmaniye'de programlara katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, karayolu ile Kahramanmaraş'a geldi.

AK Parti İl Başkanlığı binası önünde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve partililer programa katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın da Osmaniye programında Erkan Kandemir'e eşlik ettiği ve Kahramanmaraş'a birlikte geldiği öğrenildi.

Kandemir, İl Başkanlığı binası önünde kurulan platformda partililere seslenerek, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve AK Parti teşkilatlarımızın güçlü ve inanmış kadrolarıyla ilk günkü aşkla ve sarsılmaz bir azimle Büyük ve Güçlü Türkiye’nin inşa ve ihyasına devam edeceğiz." dedi.

İl Yönetimi ve 3 Kademe İlçe Başkanlarıyla daha sonra bir toplantı gerçekleştirildi.