AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Bizim mücadelemizin kıymeti, amaçlarımız, kutsallarımız ve inançlarımız kadardır

Ünal, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, gençlere büyük kıymet verdiklerini dile getirdi.



Mahir Ünal, "Bizim mücadelemizin kıymeti, amaçlarımız, kutsallarımız ve inançlarımız kadardır. İnanıyorum ki bu toprakların inancını, imanını, kutsallarını, kavgasını, davasını, mücadelesini taşıyacak olanlar sizlersiniz. Allah sizleri muzaffer ve muvaffak etsin. Yeni gençlik kolları başkanımıza muvaffakiyetler diliyorum." diye konuştu.



AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş de Kahramanmaraş'ta gördüğü enerjinin heyecanlarına heyecan kattığını belirtti.

Tüm dünyada olanları hep birlikte takip ettiklerini ve AK Gençlik'in buradan aldığı mesajlarla çalışmalarını şekillendirdiğini ifade eden Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Daha birkaç gün önce en sert bir şekilde milletimize, Cumhurbaşkanımıza karşı muhalefet eden liderlerin mektuplarını okuduk. Anadolu'nun bileğini bükemeyenler Anadolu'nun elini öpmek zorunda kaldılar. O yüzden bu dönem kongre sloganımızı 'İnandığın yolda yürü' olarak hep beraber belirledik. Biz de gençlik kongrelerimizde 'Gençsin önde yürü, İnandığın yolda yürü' dedik. Tüm bu mücadelelerde genç kardeşlerimizin en ön saflarda mücadele etmesi lazım. Tarih bize gösterdi ki eğer bir davaya, eğer bir mücadeleye, eğer bir siyasete gençler sahip çıkarsa onun muzaffer olmaması için hiçbir sebep yoktur. Eğer gençler gönlünde bu davanın ateşini taşırsa o hareket başarılı oluyor. O yüzden yaptığınız tüm çalışmaları kardeşlerimizin gönlüne nakış nakış işleyecek bizleriz."



Tek adayla gidilen ve Feyzullah Eren Aşçı'nın başkan seçildiği kongreye, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Başkanı Fırat Görgel, belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer ile davetliler katıldı.