AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal katıldığı bir programda kendi yazdığı şiirini okudu

Şairler yazarlar diyarının Ankara'da ki gür sesi, atalardan emanet şair ruhuyla seslendirdi dizeleri...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı şiir tadındaki sohbeti başta memleketi Kahramanmaraş olmak üzere teşkilatlarda ve takipçilerinde bir biri ardına sıralanmış şiir dizeleri ile binlerce insanın ruhuna dokundu.

Bazı paylaşımlarda Erdem Beyazıt’ın dizeleri ile kimilerinde Cahit Zarifoğlu ile kimlerindeyse bu şehrin saymakla bitmeyen güzel insanları Abdurrahim Karakoç, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören oldu, sosyal hesaplar bir şiir kitabının yaprakları gibi hayat buldu.

Ünal program da, Kahramanmaraşlı olup ta şiir yazmayan çok azdır diyerek bu şehrin mayasında yatan o sıcaklığın mesajını iletti ve 1992 yılında kaleme aldığı yaş 14 'Bir Ömre Zeyl' başlıklı şiirini okudu…