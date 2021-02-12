AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kurtuluş bayramı programına katıldı

Kahramanmaraş Kalesi’nde yapılan ‘Bayrak’ töreninin ardından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, burada günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

12 Şubat ruhuyla, 15 Temmuz ruhunun kardeş olduğuna dikkat çeken Ünal, “Bugün aslında bir duyguyu yaşıyoruz. Çünkü insanları düşünceler değil, duygular harekete geçirir. O yüzden o günkü duyguyu anlamak, o günkü duyguyu yaşatmak, o günkü duyguyu çocuklarımıza miras bırakmak için 101 yıldan beri her yıl, bu duyguyu bir kez daha özümseyerek anlamını, ruhunu daha çok bir bilinç haline getirerek yaşatıyoruz. Bu yönüyle 12 Şubat ruhu büyükşehir belediyemizin en güzel ifadesi ile bir ilhama dönüşüyor. O yüzden İstiklal ilham verir ifadesi gerçekten bir hakikati ifade ediyor. İstiklali var eden şey en temel şeyi iradedir. Ve insanı özgür kılan tabii ki iradesine sahip çıkmaktır. Ve biz o gün bu kavgayı irademize sahip çıkmak için verdik. Aslında bayrak neyi temsil ediyor, bayrak bizim de irademizin özgür olduğunu, bağımsız olduğunu temsil ediyor. O yüzden bayrak çok kıymetli, o yüzden Rıdvan Hoca özgür olmayan insanların Cuma Namazı kılamayacağını söylüyor, o yüzden kalesinde Fransız bayrağı dalgalanan bir yerde Cuma namazı kılınmaz derken Rıdvan Hoca'nın söylediği aslında bağımsızlığı olmayanın özgürlüğü olmayanın iradesi olmayan insanların Cuma Namazı kılması söz konusu değildir diyor. Çünkü üç Cuma Namazı bir özgürlük manifestosudur aslında. Tamda bunu Cuma günü yapması ayrı bir anlam ve önem taşıyor. İşte o yüzden tekrar başa dönecek olursam ben kendi adıma her 12 Şubat’ta bu duyguyu yeniden yaşıyorum. Davullar çalındığında, kösler vurulduğunda ben ve biz o günkü ruhumuzu yeniden kuşandığımızda o günkü duyguyu yeniden yaşadığımız da bağımsızlığın özgürlüğün iradesine sahip çıkmanın kıymetini bir kez daha bir kez daha anladığımızda bu bir gelenek gibi çocuklarımıza onların çocuklarına bir miras olarak devrediliyor. O yüzden ne diyoruz 12 Şubat ruhuyla 15 Temmuz ruhu kardeştir. Sütçü İmam'ın ortaya koyduğu o büyük cesaret o büyük kahramanlıkla onun evladı Ömer Halis Demir'in ortaya koyduğu o büyük cesaretti o büyük kahramanlık aynı şeyi muhafaza etmek içindir. Hem kendi iradesine hem millet iradesini muhafaza etmek içindir. Kahramanmaraş'tan yükselen bu İstiklal ruhu az önce çok güzel bir şekilde özetlenen film dede gördüğümüz gibi bütün coğrafyalara ilham vermiştir. İstiklalimizi daim olsun istikbalimiz aydınlık olsun. Rabbim dirliğimize düzenimize birliğimize ve helal getirmesin 12 Şubat kutlu olsun” dedi.