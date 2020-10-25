Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Malatya'da konuştu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal Malatya 7. Olağan İl Kongresine katılım sağladı.

KAHRAMANMARAŞ 25.10.2020, 17:26
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Malatya'da konuştu

Ünal Burada Yaptığı Konuşmada Maraş’ın Nasıl Ruhu Varsa Malatya’nın Da Ruhu Vardır İfadelerini Kullandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Konuşmasının Devamında Kongreler Bizim Kim Olduğumuzu Göstermektedir Dedi.

#Mahir Ünal #Malatya 7. Olağan İl Kongresi #AK Parti
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
İmsak 05:23
Güneş 06:43
Öğle 12:21
İkindi 15:21
Akşam 17:50
Yatsı 19:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Malatyaspor 6 8
8. Göztepe 6 7
9. Erzurumspor 5 7
10. Sivasspor 4 7
11. Başakşehir 6 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Hatayspor 4 7
14. Konyaspor 5 6
15. Kayserispor 5 6
16. Çaykur Rizespor 5 5
17. Trabzonspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 14
2. Tuzlaspor 6 14
3. Samsunspor 7 14
4. İstanbulspor 6 13
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 6 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 7 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leeds United 6 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Chelsea 6 9
7. Leicester City 5 9
8. Arsenal 5 9
9. Wolverhampton 5 9
10. Tottenham 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Real Sociedad 6 11
4. Villarreal 6 11
5. Osasuna 6 10
6. Getafe 5 10
7. Elche 5 10
8. Cádiz 6 10
9. Granada 5 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Athletic Bilbao 6 6
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3