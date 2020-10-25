Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Malatya'da konuştu

Ünal Burada Yaptığı Konuşmada Maraş’ın Nasıl Ruhu Varsa Malatya’nın Da Ruhu Vardır İfadelerini Kullandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Konuşmasının Devamında Kongreler Bizim Kim Olduğumuzu Göstermektedir Dedi.