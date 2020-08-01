AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal STK temsilcileriyle bayramlaştı!

AK Parti Genel Başkan Yarımcısı Mahir Ünal kurban bayramının 2. Gününde memleketi Kahramanmaraş’a gelerek bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek bayramlaştı.



Başkan Ünal, ilk olarak yakın bir zamanda hayatını kaybeden Önceki Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Emin Uzun'un ailesine taziye ziyaretlerinde bulundu.

Ünal, daha sonra Teşkilat Mensupları ile İlim Yayma Cemiyetini ziyaret ederek bayramlaştı.





Buradan ayrılan başkan Ünal, Saçaklızade vakfını ziyaret ederek vakıf temsilcileriyle bayramlaştı.





Memur-Sen'ide ziyaret eden Ünal burada yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.





AK Parti Genel Başkan Yarımcısı Mahir Ünal, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesinin öncelikle 55 milyon vatandaşın kullanıcı durumunda olduğu sosyal ağlarla hukuki ve mali muhataplık oluşturmayı amaçladığını bildirdi.



Gazetecilerin sosyal medya yasasına ilişkin sorusu üzerine Ünal, Almanya ve Fransa'nın bu alanda yaptığı çalışmalara işaret etti.



