AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı!



Başkan Ünal’ın programlarına eşlik eden belediye başkanları Aksu Habere aracılığıyla da vatandaşların bayramını kutladı.



Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay, vatandaşların pandemi kuralları çerçevesinde bayram geçirmelerini diledi.



Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise tüm İslam âleminin kurban bayramını kutladı.



Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşların bayramlaşma konusunda pandemi çerçevesinde yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise tüm İslam âleminin kurban bayramını kutladı.



Bayramlaşma programına Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve ilçe başkanları katıldı.