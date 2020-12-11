AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a Twitter’dan büyük destek!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Kahramanmaraş halkı tarafından destek ve tebrik mesajları yağdı.

KAHRAMANMARAŞ 11.12.2020, 14:29 11.12.2020, 16:24
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a Twitter’dan büyük destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Azerbaycan’ın zafer günü kutlamalarına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın bu tarihi anlarda devletin zirvesi ile birlikte orada bulunması, hemşerilerinde büyük bir mutluluk vesilesi oldu ve Twitter’dan destek ve tebrik mesajları birbiri ardında geldi

Başta Kahramanmaraş AK Parti il ve ilçe teşkilatları olmak üzere yüzlerce Kahramanmaraşlı Twitter kullanıcıları ‘#reisininyanındaazerbaycanda’ etiketi ile Mahir Ünal’a destek ve tebrik mesajı yağdırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti’nin a takımında yer alan, ülkenin stratejik, uzun vadeli planlarının yapılandırılmasında etkin görevler üstlenen ve memleketi K.Maraş'a birçok büyük projenin kazandırılmasını sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın Ankara’da ki yoğun mesaisinin yanında memleketi için her zaman vakit ayırarak projelerin takipçisi olması her geçen gün hemşerileri ile arasındaki gönül bağının biraz daha güçlenmesine vesile oldu ve Ankara’daki bu güçlü temsiliyet seçmenleri ile tek vücut olmayı başardı

Twitter’da şahsına yönelik yapılan olumlu görüşlere kayıtsız kalmayan Ünal, destek mesajlarına şu açıklamalarla cevap verdi: “Heyecanımızı, İnancımızı, bu millete olan aşkımızı doğduğumuz istiklal şehri, şiirin başkenti; Kahramanmaraş’tan alıyoruz. Bu şehrin bir evladı olmaktan ve temsil etmekten onur duyuyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir millet hareketiyiz.”

İŞTE TWİTTER’DA MAHİR ÜNAL HAKKINDA ATILAN BAZI TWEETLER:

#Mahir Ünal #akparti #Twitter #Azerbaycan
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