AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri fuarı ziyaret etti!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bu yıl 7.si düzenlenen Kahramanmaraş Uluslararası Kültür ve Kitap fuarını ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 31.10.2021, 16:53 31.10.2021, 17:13
Stantları ziyaret ederek fuar hakkında bilgi alan İleri’ye; Ak parti Kahramanmaraş milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti il Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve yetkililer eşlik etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ileri daha sonra “Net Konuşalım" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.
Programda gençlere yeni teknolojilerin önünü açacak olan blok zincirden bahsedildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri programda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin dijital geleciği açıktır.” dedi.
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