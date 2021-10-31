AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri Kahramanmaraş'ta!

İleri’ye AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve parti yetkilileri eşlik ederken program kocabaş konağında gerçekleştirilen kahvaltı ile başladı

Heyet daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bulunan teknokent’i ziyaret etti.

Burada öğrencilerin yaptığı ve teknofeste katıldığı elektrikli araç tanıtıldı.

Daha sonra konferans salonuna geçen heyete bina içerisinde uygulanan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Programda konuşan KSÜ Rektörü Niyazi can, üniversitelerin birçok noktada öncü olması gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise dijital dönüşüm kapsamında güzel projelerin hazırlandığını belirtti.