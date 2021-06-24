AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kahramanmaraş’ta!

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u da makamında ziyaret eden Özhaseki burada Valilik Şeref Defterini imzalayarak, kent genelinde yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgiler aldı.

Özhaseki daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini de ziyaret ederek, burada düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediyecilik anlamında Kahramanmaraş’a sağladığı katkılarından dolayı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Konuşmasının devamında Özhaseki, Türkiye’nin belediyecilikte gidişatını ve son 10 yılın değerlendirmesini yaptı.