AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı
Ünal konuşmasında, “muhalefet, Türkiye’nin siyaset üstü meselelerinde kenetlenmesi, beraber olması gerekirken, başka bir yerden konuşuyor.” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2020, 17:43
Ünal, “CHP aynaya bakmakta zorlanıyor. CHP’nin geçmişte o kadar geniş bir günah galerisi var ki CHP hiçbir zaman bununla yüzleşmedi.” İfadelerine yer verdi.
Programda devamında Kahramanmaraş’tan bahseden Ünal, ‘İnsan rüyalarını doğduğu şehirde görür." diye konuştu.
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