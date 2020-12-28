AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı

Ünal, “CHP aynaya bakmakta zorlanıyor. CHP’nin geçmişte o kadar geniş bir günah galerisi var ki CHP hiçbir zaman bununla yüzleşmedi.” İfadelerine yer verdi.

Programda devamında Kahramanmaraş’tan bahseden Ünal, ‘İnsan rüyalarını doğduğu şehirde görür." diye konuştu.