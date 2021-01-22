AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan şehit ailesini ziyaret etti!
AK Parti İl Gençlik ve İl Kadın Kolları Kongrelerine katılmak için memleketi Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Şehit Barış Göl’ün ailesini ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 22.01.2021, 17:52 22.01.2021, 19:46
Şehit Barış Göl geçtiğimiz yıl bir otelde çıkan çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı katılım sağladı.
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