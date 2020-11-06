AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 7. Olağan Kongre öncesi 12 Şubat Standyumunda son hazırlıkları inceleyip Aksu TV canlı yayınında vatandaşlara çağrıda bulundu.

İncelemler sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, ''Biz siyaseti makam ve mevki için yapmıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Ünal konuşmasının devamında ''Bizim arkamızdan Fırat Görgel’ler geldi. Onun arkasından genç kardeşlerimiz gelecek'' dedi.

Ünal konuşmasında son olarak ''Biz hamdolsun Kahramanmaraş’ta bir duvarın tuğlalarıyız.'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle yarın gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Kahramanmaraş İl Kongremizin hazırlıkları sürüyor. Kahramanmaraş heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyor.



#İnandığınYoldaYürü pic.twitter.com/Gi9UL7kfRE — Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) November 6, 2020