AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Kahramanmaraş’ta yapılan yatırımları anlattı

Kongrelerin ardından birtakım ziyaretlerde bulunan Ünal son olarak büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

Burada yapılan toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör önümüzdeki sürecte yapılacak olan projeler ve özellikle özel idare iş merkezi ve ulu camiyi’de içine alacak çalışmlar için brifing verdi.

Burada yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal kent genelinde büyükşehir belediyesi tarafından yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.