AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal KMTSO Başkanı Balcıoğlu’nu ağırladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu’nu genel merkezde ağırladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu’nu genel merkezde ağırladı.
Ünal ile Balcıoğlu’nu bir araya getiren iki saate yakın yapılan görüşmede Kahramanmaraş’ın ihracatının artırılması, Ticaret ve Turizmin canlanması, yatırımlar ve turizmin önünün açılması konuşulurken, ikili arasında Kahramanmaraş’ın gelişmesi ve kalkınması için fikir alışverişi yapıldı.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ünal, “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Şahin Balcıoğlu’nu Genel Merkezimizde ağırladık. Başkanımızla fikir alışverişinde bulunup ihracatımızın artmasına yönelik adımları istişare ettik. Ziyareti için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
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