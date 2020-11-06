AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal vatandaşlara çağrıda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 7. Olağan Kongre öncesi 12 Şubat Standyumunda son hazırlıkları inceleyip Aksu TV canlı yayınında vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ünal konuşmasında AK Partide kongrelerin bayram havasında geçtiğini ve Ak Parti de asolanın makam ve mevkiler değil vatandaşa hizmet olduğunu vurguladı.

Ünal ayrıca açılışı gerçekleşecek olan Kahramanmaraş - Göksun otoyolunun da hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle yarın gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Kahramanmaraş İl Kongremizin hazırlıkları sürüyor. Kahramanmaraş heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyor.



#İnandığınYoldaYürü pic.twitter.com/Gi9UL7kfRE — Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) November 6, 2020