AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal vatandaşlara çağrıda bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 7. Olağan Kongre öncesi vatandaşlara çağrıda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 7. Olağan Kongre öncesi 12 Şubat Standyumunda son hazırlıkları inceleyip Aksu TV canlı yayınında vatandaşlara çağrıda bulundu.
Ünal konuşmasında AK Partide kongrelerin bayram havasında geçtiğini ve Ak Parti de asolanın makam ve mevkiler değil vatandaşa hizmet olduğunu vurguladı.
Ünal ayrıca açılışı gerçekleşecek olan Kahramanmaraş - Göksun otoyolunun da hayırlara vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle yarın gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Kahramanmaraş İl Kongremizin hazırlıkları sürüyor. Kahramanmaraş heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyor.— Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) November 6, 2020
#İnandığınYoldaYürü pic.twitter.com/Gi9UL7kfRE
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 7. Olağan Kongre öncesi vatandaşlara çağrıda bulunuyor https://t.co/PlBlIg0MTa— Aksu Tv ???????? (@aksutv) November 6, 2020
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|18:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Gaziantep FK
|8
|11
|8. Başakşehir
|7
|10
|9. Beşiktaş
|7
|10
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Balıkesirspor
|9
|13
|8. Adanaspor
|8
|12
|9. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|10. Giresunspor
|7
|11
|11. Altay
|7
|10
|12. Bursaspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Leicester City
|7
|15
|3. Tottenham
|7
|14
|4. Everton
|7
|13
|5. Southampton
|7
|13
|6. Wolverhampton
|7
|13
|7. Chelsea
|7
|12
|8. Aston Villa
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|7
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Villarreal
|8
|15
|4. Atletico Madrid
|6
|14
|5. Cádiz
|8
|14
|6. Granada
|7
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|8
|3