banner86

banner85

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Kahramanmaraş'taki esnafla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Bizim için aslında 2023 dediğimiz şey, Türkiye ile alakalı bir bir sınırı geçmeye ve üç boyutlu resme bakarak bir sınırı geçmeye dair bir ideal.

KAHRAMANMARAŞ 19.02.2022, 09:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Kahramanmaraş'taki esnafla buluştu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Bizim için aslında 2023 dediğimiz şey, Türkiye ile alakalı bir bir sınırı geçmeye ve üç boyutlu resme bakarak bir sınırı geçmeye dair bir ideal. Bizim açımızdan baktığınızda Türkiye'nin gerçekten müstakil bir ülke olmasıyla alakalı bir şey olarak görüyoruz. Önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz." dedi.

Zengin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 20 ilden gelen halk otobüsçüleri ve Kahramanmaraş'taki esnaf odaları temsilcileri ile kentteki özel bir restoranda bir araya geldi.

Zengin, burada yaptığı konuşmada, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ve son 15 yıldır birçok krizin birbirini takip ettiğine dikkati çekerek, yaşanan krizlerle bazı alışkanlıkların değiştiğini ifade etti.

Zengin, Afganistan, Irak ve Suriye'de yıllardır savaşın devam etmesinin yanı sıra Ukrayna ve Rusya'ya arasındaki gerilimin dünya gündeminde yer aldığına işaret ederek, yaşanan süreçlerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini, enerji ve petrol fiyatlarını yukarıya çektiğini hatırlattı.

Bu olumsuzlukların Türkiye'yi ve esnafı etkilediğini anlatan Zengin, " Ak Parti, hayatını kendi emeğiyle kazanan insanların partisi. Gün ve gün gerek cebindeki paradan hayatından, zamanından fedakarlık ederek sizler gibi kardeşlerimin çalışmalarıyla gayretleriyle AK Parti bugüne geldi. Bundan sonra da böyle olacak. Bu manada tabii sadece mesleki yaşanan sorunlar değil. Ben biliyorum ki siz esnaf kardeşlerim her gün binlerce insana temas ediyorsunuz." dedi.

Zengin, 2023 yılının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben o kadar 20 yıla yakın partinize çalışıyorum. Hiç önemli olmayan seçim hatırlamıyorum. Her seçim için 'Bu en zor seçimimiz, en önemli seçimimiz.' demişizdir. Ama 2023'ün çok simgesel bir anlamı var. Türkiye için. Biz inanıyoruz ki 2023 ile beraber Türkiye bilirsiniz. Hani üç boyutlu resimler vardır eminim bakmışsınızdır üç boyutlu resimlere baktığınızda önce göremezsiniz sonra yoğun baktığınızda içinde farklı bir resim olduğunu görürsünüz. Bizim için aslında 2023 dediğimiz şey, Türkiye ile alakalı bir bir sınırı geçmeye ve üç boyutlu resme bakarak bir sınırı geçmeye dair bir ideal. Bizim açımızdan baktığınızda Türkiye'nin gerçekten müstakil bir ülke olmasıyla alakalı bir şey olarak görüyoruz. Önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz."

Zengin, bir süre önce hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefat haberiyle Mecliste üzüntü yaşandığının ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kavga eden o siyasi partilerden her biri, grup başkanvekilleri o kadar güzel konuşmalar yaptılar ki kendisiyle ilgili olarak ne kadar görevine düşkün olduğunu ne kadar güzel olduğunu, güzel işler yaptığıyla ilgili. Ben o gece öğrendim. Ankara'da kendisinin bir arabası yokmuş. Minibüslerle, otobüslerle meclise gelip giden AK Parti'nin bir milletvekili var. ve biz bunu onun vefat ettiği gece öğrendik. Şu anda bile gözlerim doluyor. Meclis artık otobüslerin çalışmadığı saatte biterse ya Abdullah Güler yada Oğuzhan Kaya arkadaşımız onu kaldığı yere bırakırmış." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Program, katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin #Kahramanmaraş
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Kasımpaşa 26 29
14. Galatasaray 25 29
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14