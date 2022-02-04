Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu!
81 il kadın emeği Türkiye'nin istikbali buluşmaları kapsamında Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve beraberindeki heyet AK Parti il başkanlığını ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 04.02.2022, 17:35 04.02.2022, 18:58
Daha sonra il kadın kolları başkanlığını da ziyaret eden Genel Başkan Keşir burada AK Kadınlarla bir süre sohbet etti.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir 81 il kadın emeği türkiye'nin istikbali buluşmalarının amacına ve önemine dikkat çekti.
Genel Başkan Keşir konuşmasının devamında Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinin 102. yıl dönümünü kutladı.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ise çok verimli bir program gerçekleştirildiğine dikkat çekerek Genel Başkan Keşir’e teşekkürlerini iletti.
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