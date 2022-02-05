Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir Kahramanmaraş’ta
Bir Dizi Temaslarda Bulunmak Üzere Kahramanmaraş Gelen Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Kahramanmaraş’ta esnaf ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 05.02.2022, 13:20 05.02.2022, 16:55
Genel Başkan Kesir, buradaki ziyaretlerinin ardından Bahçelievler Mahalle Başkanı Havziye Yıldırım’ı ziyaret etti.
Genel Başkan Kesir, buradaki ziyaretlerinin ardından, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden 27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Buradaki ziyaretinin ardından Genel Başkan Keşir, akşam yemeğinin ardından yapılan dondurma şovuna katıldı.
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