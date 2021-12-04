Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Engelsiz Sivil Toplum Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Programda konuşan Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal: “Engelliler dediğimizde engelliler kim? Benim kardeşim, benim yiğenim, benim çocuğum, biziz. Aynı ailenin, aynı toprağın, aynı ekmeğin, paylaşanlarıyız, kalbimizi sevgiye açtığımızda hiçbir engel kalmayacak.” Diye konuştu.

İnsan sevdiğini en güzeline layık görür diyen Ünal: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldan beri bütün mesaisini 84 milyon insanımızın daha iyi, daha güzel şartlarda yaşaması, daha sıkıntısız, daha müreffeh bir hayata kavuşması, sağlık hizmetinden tutun ulaşım hizmetine kadar her alanda bu ülkede yaşayan insanların en iyisine layık olduğunu düşünüyor ve bu duygu düşünceyle hareket ediyor.” Dedi.

Erişilebilirlik konusuna değinen Ünal:” Kahramanmaraş erişilebilirlik konusunda oldukça iyi durumda çünkü, Kahramanmaraşımızı çok seven milletvekilleri, belediye başkanları, valisi ve yöneticileri var.” İfadelerini kullandı.