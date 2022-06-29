Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, düğün törenine katılarak çifti tebrik etti

Kahramanmaraş Kayseri Karayolu üzerinde bulunan Saltanat Düğün Salonu’nda organize edilen düğüne çok sayıda davetli ve şehrin önde gelen isimleri renk kattı.

Bir dizi temaslar için kente gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’da düğün törenine katılarak Kübra türel ve Muhammed Raşid Taylan çifti ile Abdullah Taylan’ı tebrik etti.

Düğüne katılan davetliler ise çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.