AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Ekinözü ilçesini ziyaret etti

AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve beraberindeki heyet Ekinözü ilçesini ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ 22.04.2021, 12:07 22.04.2021, 12:43
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Ekinözü ilçesini ziyaret etti

AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve beraberindeki heyet Ekinözü ilçesini ziyaret etti.


Belediye Başkanı Bilal Eker, İlçe Başkanı Özgür Çetin ve partililerce karşılana heyet parti binasında vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada yapılan programda konuşan AK Parti ilçe Başkanı Özgür Çetin Ekinözü’nün geliştirilmesi için gayret ettiklerini söyledi.
Belediye Başkanı Bilal Eker heyete hoş geldin dileklerini iletti.
AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de, parti teşkilatlarının görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiklerine değindi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de konuşmasında Ekinözü ilçesinde yapılan yatırımlara değindi.
Milletvekili İmran Kılıç da konuşmasında sağlığın kıymetine değinip, hastalık süreceğinde sağlık yatırımlarının önemini daha da anladığını söyledi.
AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise yaşanan bir olayı anlatarak Türkiye’nin nereden nereye geldiğine vurgu yaptı.


Ziyarette ilçe başkanı Özgür Çetin tarafından Ünal’a 15 Temmuz’u anlatan tablo hediye edildi.

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