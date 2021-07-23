AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Elbistan’da bayram programına katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile birlikte Elbistan’da bayram programına katıldı.



Ünal, hükümet konağı bahçesinde yapılan programda, Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Elbistan’daki program Kaymakam Özkan Demir’in bayram kutlamasıyla başladı.



Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ünal’ın her ziyaretinde farklı bir yatırım müjdesi aldıklarını söyledi.

Halkın bayramını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de, bayramların kardeşliğe ve birliğe vesile olmasını diledi.

Vatandaşların bayramını kutlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da konuşmasında kente yapılan yatırımlara değindi.

Ünal konuşmasında ülke gündemine dair önemli konulara değindi.