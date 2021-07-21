Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş’ta!

Ak Kadrolar Bayramın İkinci Gününde Bayramlaşmak İçin Ak Parti İl Binasında Bir Araya Geldi.

Ak Parti MYK Üyesi, Grup Başkanvekili ve Aynı Zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Olan Mahir Ünal Kurban Bayramının İkinci Gününde Memleketi Kahramanmaraş’a Geldi.

İlk Olarak Parti Binasını Ziyaret Eden Başkan Ünal’a İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ak Parti İlçe Başkanları Mücahit Kara, Şahin Avşaroğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Geçmiş Dönem İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı İl ve İlçe Parti Yönetimi Katılım Sağladı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Beraberindekiler Parti Binasında Gerçekleşen Bayramlaşma Sonrası Dulkadiroğlu Belediyesinin Hayata Geçirdiği Cevizli Parkı Ziyaret Etti.

Cevizli Park Ziyaretinin Ardından Kahramanmaraş’ta Faaliyet Gösteren STK’ları Ziyaret Eden Heyet İlk Olarak Rıdvan Hoca Vakfını Ziyaret Etti.

Burada Öğrencilerle ve Vakıf Yetkilileriyle Bir Araya Gelen Başkan Ünal ve Beraberindekiler Vakıfın Çıkarmış Olduğu Kitapları İncelediler.

Daha Sonrasında Türkiye Gençlik Merkezi Kahramanmaraş İl Binasını Ziyaret Eden Heyet İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Tarafından Karşılandı.

Burada İl Temsilcisi ile Sohbet Eden Başkan Ünal TÜGVA’nın Yapmış Olduğu Faaliyetler Hakkında Bilgiler Aldı.

Son Olarak Memur-Sen İl Binasına Da Ziyaret Gerçekleştiren Başkan Ünal ve Beraberindekiler STK Yetkilileri İle Bilgi Alışverişinde Bulundu.

Ziyaretler Sonrası Açıklamalarda Bulunan Ak Parti MYK Üyesi, Grup Başkanvekili ve Aynı Zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal Tüm İslam Aleminin Bayramını Kutlayarak Bayram Ziyaretlerinin Devam Ettiğini Dile Getirdi.