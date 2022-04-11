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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 'Kıral Camisi’nin yerine külliye inşa ediyoruz'

Elbistan’da eski Kıral Camisi’nin yerine cami, müftülük binası, kuran kursu ve gençlik merkezinden oluşan bir külliye inşa edilmesi için proje hazırlandığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, spor komplekslerinin de tamamlanmak üzere olan spor salonunun yanına taşınacağını ve o bölgeye bir de yarı olimpik yüze havuzu yapılacağını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 11.04.2022, 11:52 11.04.2022, 12:05
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 'Kıral Camisi’nin yerine külliye inşa ediyoruz'

Elbistan’da yapılan kuzey ilçeler 2022 yılı yatırım değerlendirme toplantısının ardından eski Kıral Camisi’nin yerinde inceleme yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yaklaşık 5 dönümlük alana içerisinde cami, müftülük binası, kuran kursu ve gençlik merkezinden oluşan bir külliye inşa edilmesi için proje hazırlandığını söyledi.
Büyükşehir belediyesinin proje hazırlığını sürdürdüğünü belirten Ünal: “Bu bölge nüfusun en yoğun olduğu bölgedir. Köy garajlarının olduğu ve Elbistan’ımızın diğer mahalleleriyle ilişkisinin en yoğun olduğu bölgedir burası. Burada eskiden bir cami vardı biliyorsunuz. Şimdi o caminin yıkımından sonra büyükşehir belediyemiz burada yeni bir cami yapmak için bir süreç başlattı. Hatta fore kazıklar da çakıldı. Ama şimdi müftülüğümüzle beraber inşallah burada bir külliye oluşturalım istiyoruz. Yani içerisinde caminin olduğu, müftülük binasının olduğu, gençlik merkezinin olduğu yani içinde kütüphanesinin olduğu, vatandaşlarımız buraya geldiğinde camisi, gençlik merkezi, kuran kursu, bilgi evi her şeyiyle burada nefes alacağı bir manevi iklim alanı olsun istiyoruz. Bu beş dönüm alan içerisinde bir manevi atmosfer oluşsun, camisiyle, bilgi eviyle, kütüphanesiyle, kuran kursuyla istiyoruz. Şimdi büyükşehir belediyemiz bir proje çalışması yaptırıyor. Müftülük binamızı da buraya alacağız. Dolayısıyla müftülük binamızın yeriyle ilgili de büyük şehir belediyemiz bir dönüşüm gerçekleştirecek. İnşallah Elbistan’ımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
İlçede yapımı devam eden yatırımlara da değinen Mahir Ünal: “ Bugün öğretmenevimizin yerini inceledik. Biliyorsunuz 500 kişilik yurt binamız yapılıyor. Yine jandarma ve emniyet binamız yapılıyor. Şimdi burada inşallah geniş bir kamu külliyesi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Elbistan’a yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak
İlçedeki spor komplekslerini tamamlanmak üzere olan spor salonunun yanına taşınacağını belirten Ünal: “ Kapalı spor salonumuz bitmek üzere, kapalı spor salonumuzun hemen yanı başına da inşallah bütün spor komplekslerini oraya taşıyoruz. Ve oraya da yarı olimpik bir yüzme havuzu yapacağız” dedi.
Kuzey ilçelere yapılan ve yapılması planlana yatırımlarla ilgili yapılan toplantıya da değinen Ünal: “ Bugün biliyorsunuz Elbistan’ımızda Göksun Afşin Elbistan Ekinözü ve Nurhak ilçelerimizin yatırımlarını değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik. Ve yatırım değerlendirme toplantısında da yapılacak son yatırımların valimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve milletvekillerimizle beraber değerlendirmelerini yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmaları da hayata geçireceğiz. Yine bugün Göksun’u Afşin’e, Afşin’i Elbistan'a bağlayan yolun ne aşamada olduğuyla ilgili de bilgi aldık. İnşallah yapacağımız yeni çalışmanın da hayırlara vesile olmasını, Elbistan’ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

#Elbistan #Mahir Ünal #Aksu Tv #Kahramanmaraş #Aksu Haber
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