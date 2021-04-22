AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Nurhak ve Elbistan ilçelerini ziyaret etti

AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve beraberindeki heyet Nurhak ve Elbistan ilçelerini ziyaret etti.



Nurhak’ın kendisi için önemli bir yeri olduğuna değinen Ünal, ihtiyaçlarının giderilmesi adına istenen talepleri yerine getirdiklerine değindi.

Nurhaklı vatandaşlardan birde AK Parti belediyeciliğini görmelerini isteyen Ünal, “Bugüne kadar Mahir Ünal kardeşiniz, milletvekillerimiz, AK Parti iktidarı size her türlü hizmeti getirdi ama tek kanatlı olmuyor. Bir de belediyeyi alıp çift kanatlı uçalım bakalım, Nurhak nasıl olacak. Ama bu defa söz aldım, 2024’te Nurhak inşallah bu defa AK Parti belediyeciliği ile bir tanışacak” ifadelerini kullandı.



Ünal ve beraberindeki heyet Elbistan ilçesinde de coşku ile karşılandı.

Parti binasında partililere hitap eden Ünal, Elbistan’da yarım kalan spor salonunun yıl sonunda bitirileceğine söyledi. Ünal, doğalgaz kullanmaya başlayan hanımların dualarını aldıklarını söyledi.



Muhalefetin her gün ayrı bir yalanla ortaya çıktığını belirten Ünal, “Kocaman bir yalan söyleyip, bıkmadan her gün devam ediyorlar. Onlar yalanlara devam ederken siz neden yapılan yatırımları anlatmıyorsunuz. Yalan söyleyenlere yatırımları gösterin” dedi.

Ünal, “Onlar yalanlarla iftira atarlarken bizlerin bu kadar yatırıla yeri göğü inletmemiz lazım” dedi.