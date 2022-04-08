Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluştu
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ramazan programları kapsamında beraberindekilerle tarihi Ulu Cami'de teravih namazı kıldı
KAHRAMANMARAŞ 08.04.2022, 12:20 08.04.2022, 14:21
Daha sonra Ünal, namaz çıkışında meydanda vatandaşlara lokma tatlı ve şerbet ikramında bulundu.
Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, burada Aksu Haber'e açıklamalarda bulunarak ramazan ayının önemini anlattı.
Namaz Vakti 08 Nisan 2022
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