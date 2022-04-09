AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal TÜGVA diplomasi okulunda söyleşi düzenledi!
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, TÜGVA il temsilciliğini ziyaret etti
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2022, 15:27 09.04.2022, 22:55
Bir Dizi Temaslarda Bulunmak Üzere Kahramanmaraş’a Gelen AK Parti MYK Üyesi Ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal TÜGVA tarafından düzenlenen diplomasi okulu programında yeni dünya düzeni ve medya konulu söyleşi düzenledi.
Namaz Vakti 09 Nisan 2022
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