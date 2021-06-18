AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’dan, MÜSİAD’a ziyaret!
AK Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, iş insanlarıyla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2021, 12:49 18.06.2021, 14:20
Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş MÜSİAD ailesinin şehre daha fazla değer sağlayacak çalışmaların nasıl yapılacağıyla ilgili iş insanlarıyla istişarelerde bulundu.
MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, ziyaretiyle bizleri onurlandırdığı için bakanımız Mahir Ünal’a teşekkür ediyorum dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de, Kültürpark’a yeni bir projenin yapılacağının müjdesini verdi.
Ticaret ahlakının değişime uğramasının arttığı dönemde MÜSİAD’ın insani ve ahlaki duruş sergilediğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, MÜSİAD geleneklerini ve değerlerini korumak için bir mücadele verdiğini söyledi.
Konuşmasının devamında Ünal, Kahramanmaraş’a yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.
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