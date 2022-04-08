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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta öğrencilerle iftar yaptı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bugün her türlü imkanı gençlerimize sağladığımız, sağlamaya çalıştığımız ve en önemlisi bunu sürdürülebilir kılmaya çalıştığımız bir Türkiye var." dedi.

KAHRAMANMARAŞ 08.04.2022, 09:17
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta öğrencilerle iftar yaptı!

Ünal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Üniversiteli Akil Öğrenciler Topluluğu (ÜNİAK) tarafından İlahiyat Fakültesi bahçesinde 4'üncüsü düzenlenen iftar programında, her insanın kendi zamanını yaşadığını belirtti.

Kendi zamanı ile mevcut dönemi kıyaslayan Ünal, bugün korunması gereken en kıymetli şeyin aidiyet duygusu olduğunu söyledi.

Mahir Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşümün bir sonucu olarak internet coğrafyasının artık metaversenin konuşulduğu ve yapay zekanın nesnelerin internetinin ve blok zincirlerinin konuşulduğu bir dünyada bence artık korumanız gereken en kıymetli şey, kalbinizdeki iyilik ve sevgi duygusudur. Ailenize, kültürünüze, tarihinize, coğrafyanıza, kimliğinize, karakterinize olan aidiyetinizdir. Çünkü tekilleşmenin getirdiği bir dünya ile karşı karşıyayız. Tekilleşme her türlü aidiyetleri yok eden ve sadece her bir bireyin tekil olarak internet ortamında kendi bilgileriyle kuşatan, metalaştıran ve ürün haline getiren bir dünya ile karşı karşıyayız. İşte bu dünyada korumanız gereken en temel şey, aidiyetlerinizdir. Aileye, kimliğinize, inancınıza, kültürünüze ve medeniyetinize aidiyetinizi korumanız. Bu her şeyden daha kıymetli."

Gençlerden kalplerindeki sevgiye ve iyilik duygusuna sahip çıkmalarını isteyen Ünal, şunları kaydetti:

"Bizlerin tek bir çabası ve gayreti var. Bizler bizim yaşadığımız Türkiye'de sizlerin yaşamasını istemedik. Bizim yaşadığımız Türkiye'de biz öğrenciyken bizden tebeşir parası isterdi öğretmenler, ertesi gün için yakacak isterdi. Okula giderken cebimizde tebeşir parası bir elimizde odun sınıfa girerdik. Hamdolsun artık bugün o Türkiye yok. Bugün her türlü imkanı gençlerimize sağladığımız, sağlamaya çalıştığımız ve en önemlisi bunu sürdürülebilir kılmaya çalıştığımız bir Türkiye var. Bugün, bugünün sorunlarını konuşuyoruz. İnanın bugün bugünün sorunlarını hep beraber çözebilecek güçteyiz. Türkiye geleceğe emin adımlarla ilerliyor yeter ki sizin öz güveninize saldırılmasına müsaade etmeyin. Kendinize, Türkiye'ye, geleceğinize güvenin. Allah'ın izniyle gelecek sizlerindir gençler."

Programa, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile ilçe belediye başkanları ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra Ünal ve beraberindekiler, tarihi Ulu Cami'de teravih namazı kıldı, meydanda vatandaşlara lokma tatlı ve şerbet ikramında bulundu.

#AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal #Aksu Tv #aksu tv haber #İftar #öğrenci #KSÜ
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