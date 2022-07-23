AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Onikişubat Belediyesi’ni ziyaret etti

Ziyarette Ünal’a, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur eşlik etti.

Başkan Mahçiçek, karşılamanın ardından Toplantı Salonu’na geçilmesiyle birlikte misafirlerine sunum eşliğinde EXPO 2023 Projesi ve Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ndeki son durum ile tamamlanan ve yapımı devam eden projelere ilişkin bilgi aktardı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Büyükşehir Belediyesi ile Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyelerinin koordinasyon içerisinde çalıştığını belirterek, yerel yönetimlerin şehirlerin ayağa kalkmasında büyük öneme sahip olduğunu söyledi.