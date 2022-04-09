AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, sahurda vatandaşlarla bir araya geldi
Kahramanmaraş Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında, kentteki şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, uzun zaman sonra vatandaşla sahur sofrasında bir arada olmanın sevincini yaşadı.
Ünal burada, Dulkadiroğlu Belediyesi ev sahipliğinde Doğukent Camisi avlusunda düzenlenen sahur programına katılarak vatandaşlarla beraber sahur yaptı.
Ramazanın bereketini oluşturanın ünsiyet, muhabbet, kardeşlik, yardımlaşma ve paylaşma olduğunu vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal şunları kaydetti:
Konuşmasının devamında Ünal, "İnşallah Rabb'im bize bu ramazan ayında temizlenmeyi nasip etsin" dedi.
Sahur programına AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç ve Mehmet Cihat Sezal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikuşubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve ilgililer katıldı.
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