Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal’dan Afşin’e Ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti Afşin İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Afşin parti binasında düzenlenen programda açılış konuşmasını ak parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi yaptı.

İlçe Teşkilatında partililerle bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Karşımızda sürekli yalanlarını tekrar edenlere karşı, bizim hakikatleri her gün anlatmamız gerekiyor.” dedi.

Daha sonra Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven yaptığı konuşmada Afşin’e çok büyük hizmetler kazandırıldığını belirtti.

Ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel yapılan hizmetleri yerinde görme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Büyükşehir belediyesinin vermiş olduğu hizmetleri anlatan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör hizmetlerin kesintisiz olarak devam edeceğine dikkat çekti.

Daha sonra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da kısa bir selamla konuşması yaptı.

Afşin parti binasında konuşan Grup Başkanvekili Ünal İstanbul’un, çöp dağlarıyla 1994 yılı öncesine dönmeye başladığını belirterek Afşin ilçesine yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Afşin’e yapmak istedikleri birçok proje olduğunu açıklayan Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “ AK Parti olarak 2002 yılından buyana Kahramanmaraş’ımıza 37 milyar yatırım yapmışız diyerek ülkeyi karalamaya çalışanlara karşı birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğine dikkat çekti.

Ardından Grup Başkanvekili Mahir Ünal, beraberindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi ile birlikte ibadete açılan Eshab-ı Kehf Camisi ve Külliyesini ziyaret ederek, incelemede bulundu.