AK Parti heyeti MÜSİAD'ı ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş program için şehrimize bir gün önce gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal ve beraberindeki heyeti, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı için şehrimizde bulunan MÜSİAD Üst Kurul Başkanımız Sn. Ahmet Şekerli ve Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi’ nin daveti üzerine MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesinde açılan “15 Temmuz Şehitleri Fotoğraf Sergimizi” ziyaret ettiler.

Üst Kurul Başkanı Sn. Ahmet ŞEKERLİ 15 Temmuz Gecesinde MÜSİAD olarak İstanbul ve tüm şubelerde yaşanan olaylarla ilgili heyete bilgiler verdi.

15 Temmuz Şehitleri Fotoğraf Sergisine ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Genel Merkez Teşkilat Kordinatörü Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindeki heyeti MÜSİAD Kahramanmaraş konağında şube başkanı Serdar Salih Çiçekçi’ ye de hayırlı olsun dileklerini ilettiler. şehrimizin iş dünyası, ekonomisi, kültürel ve sosyal faaliyetleri hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapılan ziyaret, her alanda etkin olan MÜSİAD a teşekkür edip hatıra fotoğrafı çekilerek son buldu.