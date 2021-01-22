AK Parti İl 6. Kadın Kolları Kongresi gerçekleştirildi!

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen kongreye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Ümmügülsüm Ümütlü AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İl ve İlçe Belediye Başkanları yine il ve ilçe başkanlarının yanı sıra partililer yoğun katılım sağladı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur yaptığı konuşmada bu davaya gönül verdiklerini söyledi.

Kongrede konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ecdadımızla gurur duyduğumuz şehrimiz ve anadolu’muz var ifadelerine yer vererek yeni göreve gelen il ve ilçe kadın kolları başkanlarına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise konuşmasında kadınların siyasette oynadığı önemli role dikkat çekti.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise tüm kongrelerin şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Ümmügülsüm Ümütlü hepimiz ülkemiz için çok çalışmak zorundayız dedi.