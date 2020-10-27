AK Parti İl Başkan Adayı belli oldu!
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Adayı Av. Fırat Görgel oldu.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Adayı Av. Fırat Görgel oldu.
İl Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde;
"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve değerlendirmeleri ile 7 Kasım 2020 Cumartesi Günü yapacak olduğumuz 7.Olağan İl Kongremizde İl Başkan Adayımız Sn Fırat Görgel olarak belirlenmiştir.Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Kahramanmaraş için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz." denildi.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı
Ömer Oruç Bilal DEBGİCİ
Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn @RTErdogan’ın takdir ve değerlendirmeleri ile 7 Kasım 2020 Cumartesi Günü yapacak olduğumuz 7.Olağan İl Kongremizde İl Başkan Adayımız Sn @firatgorgel olarak belirlenmiştir. pic.twitter.com/F5OTmFl9Dq— AKPartiKahramanmaraş (@AKParti_KMaras) October 27, 2020
Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Kahramanmaraş için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz.@OmerOBDebgici— AKPartiKahramanmaraş (@AKParti_KMaras) October 27, 2020
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı
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