AK Parti İl Başkan Adayı belli oldu!

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Adayı Av. Fırat Görgel oldu.

KAHRAMANMARAŞ 27.10.2020, 21:16 27.10.2020, 21:30
AK Parti İl Başkan Adayı belli oldu!

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Adayı Av. Fırat Görgel oldu.

İl Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde; 

"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve değerlendirmeleri ile 7 Kasım 2020 Cumartesi Günü yapacak  olduğumuz 7.Olağan İl Kongremizde İl Başkan Adayımız Sn            Fırat Görgel olarak belirlenmiştir.Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Kahramanmaraş için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz." denildi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı 
Ömer Oruç Bilal DEBGİCİ

#Ak parti Kahramanmaraş #Fırat Görgel
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:24
Güneş 06:45
Öğle 12:21
İkindi 15:20
Akşam 17:47
Yatsı 19:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3