AK Parti İl Başkanı Av. Fırat Görgel açıkladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş programı yaşanan yangınlar nedeniyle ertelendi.
KAHRAMANMARAŞ 31.07.2021, 17:22 31.07.2021, 18:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş programı ülkede yaşanan yangın sebepleri ile ileri bir tarihe ertelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretini ileri tarihe atarak yangın bölgelerini sahada inceleyerek bakanlardan ve yetkililerden bilgiler aldı.
Programın ileri bir tarihe alınmasına ilişkin bilgi veren AK Parti İl Başkanı Av. Fırat Görgel Cumhurbaşkanımız sahada incelemelerde bulunarak yardım bekleyen vatandaşlarımızın yanında, biz her zaman onu misafir edebilmek için burada bekliyor olucaz dedi
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