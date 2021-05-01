Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, 17 günlük tam kapanma kararını değerlendirdi!
Türkiye, artan koronavirüs vakaları sonrasında tam kapanma sürecine girdi. Kabine toplantısının ardından açıklanan kararla, Türkiye genelinde 17 Mayıs gününe kadar 'tam kapanma' kuralları geçerli olacak.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2021, 14:57 01.05.2021, 18:33
Konuyla ilgi Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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